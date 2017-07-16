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90 Bin Camide Sela Okundu

90 Bin Camide Sela Okundu

​​​​​​​15 Temmuz gecesi darbe girişiminde halka ihanete karşı  güç sağlamak için okunan selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.

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15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgesi haline gelen selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca "Ezanları Susturan Darbelerden, Darbeleri Susturan Salalara" şiarıyla düzenlenen programlar çerçevesinde, hain darbe girişiminde millete ihanete karşı birlik ruhu aşılamak ve manevi bir güç sağlamak için okunan selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.

Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

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