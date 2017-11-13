9 Aydır Tutuklu Olan Gazeteci Yargılamanın Bir An Önce Başlamasını İstiyor

Yaklaşık dokuz aydır İstanbul’da tutuklu bulunan Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, Türkiye’deki adli makamlardan adil ve hızlı bir dava talebinde bulundu. Alman Die Tageszeitung gazetesinin gönderdiği soruları avukatları aracılığıyla yazılı olarak cevaplandıran Yücel, hızlı dava talebine ilişkin olarak “Hatta yarın olursa çok iyi olur” ifadesini kullandı.

Türkiye ve Almanya vatandaşlıklarına sahip Yücel’in avukatları, hakkında uzun süredir iddianame hazırlanmadığı, hâkim karşına çıkartılmadığı ve tecritte tutulduğu gerekçeleriyle nisan ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurmuştu. AİHM de Yücel ile ilgili başvuru kapsamında Türkiye'ye savunmasını sunması için verilen süreyi son kez uzatmış ve son tarih olarak 28 Kasım’ı belirlemişti.

Tutuklanmasından bu yana kendisiyle yapılan ilk söyleşide “Türk tarafının sürüncemede bırakma taktiklerinden sonra, AİHM’nin çabuk davranacağını umuyorum” diyen Yücel, “Mahkemenin, başvurularını öncelikli olarak ele alma kararı aldığı ve konuyla ilgili olarak Türk hükümetinden savunma talep ettiği, sayıları da çok olmayan gazeteci ve milletvekillerinin tutuklulukları hakkında bir karar alacağını umuyorum” ifadesini kullandı.

Yücel, Türkiye hükümetinin Strasbourg'dan çıkacak bir tahliye kararına uyup uymayacağını da merakla beklediğini dile getirdi.

"Tecrit bir işkence"

Die Welt gazetesinden önceki işvereni Die Tageszeitung'un sorularını yanıtlayan Yücel, hapishane koşullarını da değerlendirdi ve "Tecrit bir işkence. Durumum aslında iyi olsa da bunun uzun vadede ne gibi sonuçları olacağını kestiremiyorum" dedi.

Almanya’dan gelen desteğin de kendisini sevindirdiğini belirten gazeteci, hâlâ bir iddianamenin olmamasına rağmen, neden tutuklu olduğunu bildiğini kaydetti ve "gazeteci olarak işini hakkını vererek yaptığı için" tutuklu bulunduğuna inandığını dile getirdi. Tecritte tutulmasına rağmen "kendisi ve tutuklu meslektaşları için çaba gösteren çok sayıda insanın varlığı sayesinde, yalnız olmadığını bildiğini" belirten Yücel, bunun kendisine çok yardımcı olduğunu kaydetti.

Şubat ayından beri tutuklu

Deniz Yücel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın e-postalarına ilişkin haberlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermeye gittiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 14 Şubat’ta gözaltına alınmıştı. Yaklaşık iki hafta sonra da "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Mayıs ayında iç tüzük değişikliğine giden AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde öngörülmüş bir hakkın kullanımıyla doğrudan bağlantılı olarak gözaltında ya da tutuklu olan bireyler tarafından yapılan başvuruları "acil" koduyla işleme koyma kararı alarak Yücel'in dosyasına öncelik verileceğini açıklamıştı. Ancak Türkiye’nin görüşü olmaksızın dosyanın incelenmesi tamamlanamıyor.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe