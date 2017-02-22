87 Göçmenin Cansız Bedeni Libya Kıyılarına Vurdu!

»Ana Sayfa»Libya
22.02.2017 10:48
87 Göçmenin Cansız Bedeni Libya Kıyılarına Vurdu!
Boğularak hayatını kaybeden 87 göçmenin cansız bedenlerinin Libya kıyılarına vurduğu bildirildi.

Afrika’dan İtalya’ya geçmeye çalışırken boğularak hayatını kaybeden 87 göçmenin cansız bedenleri Libya kıyılarına vurdu.

Boğularak hayatını kaybeden göçmenlerin sayısının 120’ye varabileceği düşünülüyor. Hayatını kaybedenler arasında çocukların da olabileceği belirtiliyor.

Libya’da kıyı emniyetinin sözcüsü Ayub Gassim, 500’den fazla göçmenin cuma ve cumartesi günü Zaviye’nin batısında kurtarıldığını söyledi.

Zaviye kıyılarının 8-10 kilometre uzaklarında bir de şişme bir bot bulundu.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), batan botun cumartesi günü 110 yolcuyla Libya’dan ayrıldığını söyledi.

87_gocmenin_cansiz_bedeni_libya_kiyilarina_vurdu_2.jpg

Kaçakçıların daha büyük şişme botlar kullanmaya başladığını ve bazılarına 180 kişi bindirdiklerini söyleyen Gassim, “Donanımsız yeni botlar kullanıldığını görüyoruz, üstelik çok daha fazla insan taşıyorlar. Bu göçmenler için çok daha kötü sonuçlara yol açacak.” diyor.

Libya Kızıl Ay’ın sözcüsü Muhammed el-Misrati, cansız bedenleri topladıklarını ve yetkililerin onları Trablus’ta kimliksiz kişiler için ayrılan bir mezarlığa defnedeceklerini belirtti.

Can kayıpları son aylarda bu güzergâh kullanılmaya başlandığından beri arttı.

Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, 2016’da en az 5 bin göçmen Akdeniz’den Avrupa’ya geçmek isterken boğularak hayatını kaybetti.

libya_akdeniz.jpg

Kaynak: BBC Türkçe

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • IŞİD Bingazi’den Çekildi06 Ocak 2017 Cuma 10:19
  • Libya Ulusal Mutabakat Hükümetinde İstifa03 Ocak 2017 Salı 09:40
  • Kaçırılan Libya Uçağında Hava Korsanları Gözaltına Alındı23 Aralık 2016 Cuma 18:40
  • Sirte IŞİD’ten Geri Alındı05 Aralık 2016 Pazartesi 23:30
  • Libya’nın Öncü Alimlerinden Nadir el-Umrani Şehit Oldu23 Kasım 2016 Çarşamba 00:11
  • Libya'da Hafter'in Saldırılarına Tepkiler Büyüyor17 Kasım 2016 Perşembe 09:39
  • “Libya Açıklarında 239 Mülteci Hayatını Kaybetti”03 Kasım 2016 Perşembe 15:22
  • Libya'da Göçmen Tekneleri Battı: 30 Ölü04 Ekim 2016 Salı 11:16
  • Libya'da Helikopter Düştü20 Eylül 2016 Salı 14:13
  • Batı’nın Libya’daki Darbecisi Libya Petrolüne El Koymak İstiyor16 Eylül 2016 Cuma 10:07
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim