87 Göçmenin Cansız Bedeni Libya Kıyılarına Vurdu!

Boğularak hayatını kaybeden 87 göçmenin cansız bedenlerinin Libya kıyılarına vurduğu bildirildi.

Afrika’dan İtalya’ya geçmeye çalışırken boğularak hayatını kaybeden 87 göçmenin cansız bedenleri Libya kıyılarına vurdu.

Boğularak hayatını kaybeden göçmenlerin sayısının 120’ye varabileceği düşünülüyor. Hayatını kaybedenler arasında çocukların da olabileceği belirtiliyor.

Libya’da kıyı emniyetinin sözcüsü Ayub Gassim, 500’den fazla göçmenin cuma ve cumartesi günü Zaviye’nin batısında kurtarıldığını söyledi.

Zaviye kıyılarının 8-10 kilometre uzaklarında bir de şişme bir bot bulundu.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), batan botun cumartesi günü 110 yolcuyla Libya’dan ayrıldığını söyledi.

Kaçakçıların daha büyük şişme botlar kullanmaya başladığını ve bazılarına 180 kişi bindirdiklerini söyleyen Gassim, “Donanımsız yeni botlar kullanıldığını görüyoruz, üstelik çok daha fazla insan taşıyorlar. Bu göçmenler için çok daha kötü sonuçlara yol açacak.” diyor.

Libya Kızıl Ay’ın sözcüsü Muhammed el-Misrati, cansız bedenleri topladıklarını ve yetkililerin onları Trablus’ta kimliksiz kişiler için ayrılan bir mezarlığa defnedeceklerini belirtti.

Can kayıpları son aylarda bu güzergâh kullanılmaya başlandığından beri arttı.

Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, 2016’da en az 5 bin göçmen Akdeniz’den Avrupa’ya geçmek isterken boğularak hayatını kaybetti.

Kaynak: BBC Türkçe