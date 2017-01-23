“87 Bin Arakanlı Müslüman Yerinden Edildi”

Birleşmiş Milletler, Myanmar ordusunun ekimden bu yana devam ettirdiği operasyonlarda en az 87 bin Arakanlının yerinden edildiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi’nin (UNOCHA) haftalık raporuna göre, Myanmar’da Arakanlı müslümanlara (Rohingya) yönelik saldırılarda en az 21 bin kişi ülke içinde yerinden edilirken, tahmini 66 bin kişi de komşu ülke Bangladeş’e göç etti.

AA’nın aktardığı raporda, Arakan’ın kuzeyindeki birçok bölgede insânî yardım faaliyetlerinin yeniden başlatıldığı ancak Myanmar yönetiminin hâlen uluslararası yetkililerin bazı bölgelere girişine izin vermediği bildirildi.

Myanmar’da 1982 yılında çıkan bir yasayla Arakanlı müslümanların vatandaşlıkları elinden alınmıştı. Yasa, Arakanlı müslümanları “vatansız” hâle getirirken, seyahat özgürlüğü, temel eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanma ve mülkiyet dokunulmazlığı gibi temel haklarını da kaldırmıştı.

“Dünyanın En Çok Zulüm Gören Halkı”

BM, Arakanlı müslümanları “dünyanın en çok zulüm gören halkı” olarak tanımlıyor.

Arakan’da sınır karakollarına düzenlenen saldırıların ardından başlayan operasyonlar ve şiddet dalgasında 17’si güvenlik görevlisi olmak üzere 101 kişi hayatını kaybetmişti. Rohingya dayanışma grupları, operasyonların başlamasından bu yana Arakan’da 400 Arakanlı müslümanın yaşamını yitirdiğini belirtirken, Myanmar yönetimi 86 “saldırganın” öldürüldüğünü savunmuştu.

Arakan’da, 2012 yılında Budistler ile müslümanlar arasında çıkan şiddet olaylarında çoğu müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiş, binlerce müslüman bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.