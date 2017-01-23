“87 Bin Arakanlı Müslüman Yerinden Edildi”

»Ana Sayfa»Arakan
23.01.2017 20:30
“87 Bin Arakanlı Müslüman Yerinden Edildi”
Birleşmiş Milletler, Myanmar ordusunun ekimden bu yana devam ettirdiği operasyonlarda en az 87 bin Arakanlının yerinden edildiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi’nin (UNOCHA) haftalık raporuna göre, Myanmar’da Arakanlı müslümanlara (Rohingya) yönelik saldırılarda en az 21 bin kişi ülke içinde yerinden edilirken, tahmini 66 bin kişi de komşu ülke Bangladeş’e göç etti.

AA’nın aktardığı raporda, Arakan’ın kuzeyindeki birçok bölgede insânî yardım faaliyetlerinin yeniden başlatıldığı ancak Myanmar yönetiminin hâlen uluslararası yetkililerin bazı bölgelere girişine izin vermediği bildirildi.

Myanmar’da 1982 yılında çıkan bir yasayla Arakanlı müslümanların vatandaşlıkları elinden alınmıştı. Yasa, Arakanlı müslümanları “vatansız” hâle getirirken, seyahat özgürlüğü, temel eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanma ve mülkiyet dokunulmazlığı gibi temel haklarını da kaldırmıştı.

“Dünyanın En Çok Zulüm Gören Halkı”

BM, Arakanlı müslümanları “dünyanın en çok zulüm gören halkı” olarak tanımlıyor.

Arakan’da sınır karakollarına düzenlenen saldırıların ardından başlayan operasyonlar ve şiddet dalgasında 17’si güvenlik görevlisi olmak üzere 101 kişi hayatını kaybetmişti. Rohingya dayanışma grupları, operasyonların başlamasından bu yana Arakan’da 400 Arakanlı müslümanın yaşamını yitirdiğini belirtirken, Myanmar yönetimi 86 “saldırganın” öldürüldüğünü savunmuştu.

Arakan’da, 2012 yılında Budistler ile müslümanlar arasında çıkan şiddet olaylarında çoğu müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiş, binlerce müslüman bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Myanmar Ordusu Arakanlılara Ait Bin 500 Binayı Yaktı13 Aralık 2016 Salı 23:58
  • Arakanlı Müslümanlar Sığınacak Liman Arıyor!13 Aralık 2016 Salı 14:58
  • Myanmar'dan Komşu Ülkelere Arakan Daveti12 Aralık 2016 Pazartesi 17:19
  • Arakanlı Müslümanlar Yaşadıkları Zulmü Anlattı11 Aralık 2016 Pazar 09:04
  • Arakanlı Roshid: Yakılan Cesetler Kokuyordu09 Aralık 2016 Cuma 14:27
  • Arakanlı Begum: Ailemde Hiç Erkek Bırakmadılar06 Aralık 2016 Salı 12:36
  • “Myanmar Askerleri Oğlumu Yanan Evin İçine Attı”05 Aralık 2016 Pazartesi 13:59
  • Arakan’da “İnsanlığa Karşı Suç” İşleniyor!05 Aralık 2016 Pazartesi 12:11
  • Arakanlı Menisa: Kocamın Boğazını Bıçakla Kestiler04 Aralık 2016 Pazar 13:24
  • Arakan’daki Zulümler Malezya’da Protesto Edildi04 Aralık 2016 Pazar 11:51
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Günah
    Günah
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim