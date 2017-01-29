81 İlin 'Şehircilik Anayasası' Hazırlanacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Şehircilik Şurası Yönlendirme Kurulu Başkanı Refik Tuzcuoğlu, 3 ay sürecek şurada 81 ille ilgili şehircilikte yapılacakların anayasasının çıkarılacağını bildirdi.
Tuzcuoğlu, AA muhabirine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye'nin yeni şehirleşme vizyonunun gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde katılımcı bir şekilde belirlenmesi amacıyla düzenlenen "Şehircilik Şurası"nda ele alınacak konulara ilişkin bilgi verdi.
Şehircilik Şurası'nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurulduktan sonra ilk defa yapıldığına dikkati çeken Tuzcuoğlu, şurada öncelikle şehircilikteki en temel sorunların masaya yatırılacağını ve bunlara ilişkin çözüm arayışlarının değerlendirileceğini söyledi.
Şehirciliğin önemine vurgu yapan Tuzcuoğlu, "Şehircilik noktasında da yapmaya çalıştığımız şey aslında bakış açılarını bir kez daha değerlendirmek. Neredeyiz? Nereye doğru gidiyoruz? Ne yapmamız gerekir? Aslında bir anlamda bunun yeniden ayarının yapılması, amacımız bu." diye konuştu.
Komisyonlarda izlenecek yol haritasından bahseden Tuzcuoğlu, 3 ay sürecek şurada, "Şehirlerimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım", "Kentsel Dönüşüm, "Şehirleşme, Göç ve Uyum" ile "Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü" başlıkları altında 4 komisyonun çalışacağını anlattı.
Tuzcuoğlu, komisyonların istedikleri aralıklarla toplanacaklarını belirterek, "Konu başlıkları var ama konuların altını dolduracak olan daha birçok konu var. Bu konuları kendi aralarında taksim edecekler ve bunlarla ilgili çalışmalarını sürdürecekler. Belli periyotlarla da bir araya gelecekler, belki bir kaç günlük oturumlar şeklinde nihayete kadar bu iş sürecek. En sonunda toplanan malumatların hepsini derleyip, toplayıp buradan bir ana fikir çıkaracağız. Bu ana fikri de kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.
Komisyonları 3 ay süresince çok hummalı bir çalışmanın beklediğini ifade eden Tuzcuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hem belediyelerimize hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza hem de şehircilikle ilgisi alakası olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak çalışma aslında bir vizyon getirecek, bir perspektif sunacak. Bu zannediyorum son derece faydalı olur, yolumuzu aydınlatacak bir fener olur. 'Ne yaptık, ne yapıyoruz?' anlamında çok güzel bir analiz ortaya çıkmış olur ve biz geleceğe, şehircilik noktasında çok daha sağlam adımlarla yürümüş oluruz. Kısaca şuradan 81 ille alakalı ne yapılacağının anayasası ortaya çıkacak. Her bir ilde ne yapacağımızla ilgili bir araştırma değil ama her bir ilde hangi kriterleri uygulayarak şehircilikte yol alabiliriz, bu değerlendirilecek."
ÖNCELİK "KENTSEL DÖNÜŞÜM"
Şehircilik Şurası'nda tartışılacak konuların her birinin önem taşıdığını dile getiren Tuzcuoğlu, terazide ağır gelen öncelikli konunun "kentsel dönüşüm" olduğunu bildirdi.
Tuzcuoğlu, 1990'lı yıllara kadar gelen şehircilik seyrinin, gecekondu, çarpık yapılaşma ve sağlıksız konutlardan oluştuğunu aktararak, "Dolayısıyla bunun yenilenmesi gerekiyor. Bunu yaparken hangi usul ve esaslara göre yapacağız? Orada diyoruz ki, biz kentsel dönüşümle şehirlerimizi modernize ederken aynı zamanda yerel bir bakış açısı, yerel bir mimari, bu toprakların taşımış olduğu ruh da bu yapıya yansısın istiyoruz. Bu zor bir iş, tabiri caizse yeni bir içtihat şehircilik noktasında." değerlendirmesini yaptı.
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