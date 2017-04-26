81 İlde Gerçekleştirilen FETÖ Operasyonunda 1020 Kişi Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, FETÖ’nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 4 bin 672 şüpheli hakkında çalışma başlatıldı.

Şüphelilerden bin 448'inin FETÖ'den tutuklu bulunduğu belirlendi.

3 bin 224 gözaltı şüpheli hakkında kararı

Hakkında gözaltı kararı alınan 3 bin 224 şüpheliden bin 120'si yurt genelinde 8 bin 500 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, sahte kimlik ve sürücü belgeleri, dijital materyal ve örgütsel iletişimde kullanılan cihaz ve aparatlar, örgütsel doküman ve himmet listeleri ile örgüte ait altın, döviz ve para ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Ankara'da 158 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonun merkezi Ankara'da ise Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 158 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bu arada Malatya'da gözaltına alınan 17 şüphelinin evlerinde, "F" ve "T" serisi, 1 ABD doları ve örgüte ait simgelerinde arasında yer aldığı çok sayıda dijital doküman ve malzeme ele geçirildi.

AA