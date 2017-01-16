8 Zenginin Serveti Dünyanın Yarısına Bedel!
Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, 8 milyarderin servetinin, dünya nüfusunun yaklaşık yarısının varlığına eşit olduğunu açıkladı. Merkezi İngiltere’de bulunan kuruluşun, internet sitesinde yayımladığı rapora göre, Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in başı çektiği en zengin milyarderlerin sahip olduğu 426 milyar dolarlık servet, dünya genelinde 3,6 milyar kişinin varlığına denk geliyor.
AA’da yer alan habere göre, ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes’ın yayımladığı “en zenginler” listesi ve İsviçre’nin önemli bankalarından Credit Suisse’den derlenen verilerle hazırlanan ve Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Davos toplantıları öncesinde yayımlanan raporda, eşitsizlik trendini tersine çevirecek yeni bir ekonomik model gelişmesinin, İngiltere’nin AB’den çıkma (Brexit) kararını ve ABD’de kasım ayında düzenlenen başkanlık seçimlerinden Donald Trump’ın galibiyetle çıkmasının nedeninin anlaşılmasına yardımcı olduğu belirtildi.
Oxfam, gelir eşitsizliğinin giderek artmasında vergi kaçakçılığı, üreticilerin büyük şirketler tarafından sömürülmesi, patronlar ve üst düzey yöneticileri daha da zenginleştirmeye yönelik çabaların büyük rol oynadığına dikkat çekti.
20 Yılda 500 Kişinin 2,1 Trilyonluk Servete Sahip Olması Öngörülüyor
Raporda, en zenginlerin yüzde birinin 2015’ten bu yana dünyanın geri kalanından daha zengin olduğu belirtilerek, gelecek 20 yılda 500 kişinin 2,1 trilyonluk servete sahip olmasının öngörüldüğü kaydedildi.
Dünya çapındaki yoksul kişilerin yüzde 10’unun gelirinin 1988 ve 2011 yıllarında 3 dolardan daha az artarken, en zenginlerin yüzde birinin gelirinin 11 bin 800 dolar artış kaydettiği bildirildi.
Raporda ayrıca, en büyük 100 teşebbüsün 69’unu gelir bazında şirketlerin oluşturduğu vurgulandı. Aralarında WalMart, Shell ve Apple’ın da olduğu en büyük 10 işletmenin toplam gelirinin İrlanda, Endonezya, Kolombiya, İsrail, Yunanistan, Güney Afrika, Irak ve Vietnam gibi 180 ülkenin toplam gelirinden daha fazla olduğu belirtildi.
Oxfam, geçen yıl dünya çapındaki en zengin 62 milyarderin dünya nüfusunun yarısı kadar zengin olduğunu duyurmuştu. Çin ve Hindistan’da yaşanan yoksulluğun sanılandan daha fazla olumsuz etkiye yol açtığının ortaya çıkmasıyla en fakir yüzde 50’nin maddî durumunun daha da kötüye gittiği ve zenginle fakir arasındaki uçurumun derinleşmeye devam ettiği kaydedilmişti.
En Zenginler
Zenginler listesinin ilk sırasında Microsoft’un kurucusu Bill Gates bulunuyor. Gates’in serveti 75 milyar dolar. İkinci sırada ise, 67 milyar dolar ile ünlü İspanyol markası Zara’nın sahibi Amancio Ortega yer alıyor. Ortega’yı 60.8 milyar dolar ile Warren Buffet takip ederken, Meksikalı Carlos Slim Helu 50 milyar dolar ile dördüncü oldu. Amazon’un sahibi Jeff Bezos 45.3 milyar dolar, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ise 44.6 milyar dolar servete sahip. Listede Oracle’nin patronu Laryy Ellison 43.6 milyar dolar ile yedinci, Michael Bloomberg ise, 40 milyar dolar serveti ile sekizinci sırada yer aldı.
Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) bu yılki Davos toplantıları, 17-20 Ocak’ta İsviçre’nin Davos kasabasında yapılacak.
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