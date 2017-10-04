8 Grafikte Amerika'da Bireysel Silahlanma

2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Amerikalıların yüzde 40'ı ya silahlarının olduğunu ya da silah olan bir evde yaşadıklarını söylüyorlar ve ülkede cinayet ya da kasıtsız adam öldürme oranları gelişmiş ülkeler arasında en yükseği.

ABD ve diğer ülkelerin karşılaştırması

2016'da 11.000'den fazla kişi silahlı saldırılarda öldürüldü. Bu, ülkede işlenen kasıtlı ya da kasıtsız adam öldürme suçlarının 3'te 1'ini oluşturuyor.

Dünyadaki silahlar kimin elinde?

Dünya çapında sivillerin tam olarak ne kadar silaha sahip olduğunu bilmek güç olsa da, bütün tahminlerde ABD 270 milyonla önde gidiyor. İsviçre ve Finlandiya, kişi başına en fazla silahın düştüğü Avrupa ülkeleri.

ABD'de silah kaynaklı ölümler nasıl dağılıyor?

ABD'de 1982'den beri en az dört kurbanın olduğu 90 kitlesel silahlı saldırı meydana geldi.

Ancak kitlesel saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı toplam sayının ufak bir kısmını oluşturuyor.

2015'te ateşli silahlarla meydana gelen intiharlar neredeyse silahla düzenlenen cinayetlerin iki katıydı ve oranlar son yıllarda arttı.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri ile Ulusal İntihar Önleme Derneği'ne göre, aslında ateşli silahlarla meydana gelen intiharlar, ABD'deki tüm intiharların neredeyse yarısını oluşturuyor.

Amerikan Kamu Sağlığı Derneği tarafından 2016 yılında yayımlanan bir araştırma, kadınlar ve erkekler için, silah sahibi olmakla silahla gerçekleştirilen intiharlar arasında güçlü bir bağ olduğunu ortaya koydu.

Las Vegas saldırısı, yakın ABD tarihinin en kötüsüydü ve en çok can kaybına yol açan en büyük üç saldırı da son 10 yılda gerçekleşti.

Amerikalıları ne tür silahlar öldürüyor?

Askeri tarzda saldırı silahları, en büyük kitlesel silahlı saldırıların bazılarında kullanıldı. Orlando gece kulübü ya da Connecticut eyaletindeki Sandy Hook Okulu saldırıları gibi.

Polis, Las Vegas'taki saldırıda onlarca tüfek kullanıldığını açıkladı.

ABD'deki birkaç eyalet askeri nitelikteki otomatik silahların sivillere satışını yasaklamış durumda. Bunlar 2004'e kadar 10 yıl süresince tamamen kısıtlanmıştı. FBI'ın verilerine göre, silahla işlenen çoğu cinayette tabanca kullandı.

Silah satın almak ne kadara mâl oluyor?

Silah edinmenin yaygın olmadığı ülkelerde yaşayanlar için, ABD'de silahların ne kadar ucuz olduğunu görmek şaşırtıcı olabilir.

Las Vegas saldırısını düzenleyen Stephen Paddock'un cephaneliği arasında yer aldığı söylenen tabancalar, 200 dolara satın alınabiliyor. Fiyatı bir Chromebook dizüstü bilgisayar fiyatına denk ve silah dükkanlarından satın alınabilir.

Paddock'un odasında bulunduğu belirtilen tüfekler ise 1500 dolar civarında tutuyor.

Otel odasında 23, evinde ise 19 silah bulunduğu göze alınırsa, Paddock'un silahlara ve tripod, dürbün ve mermi gibi ek malzemelerine 70 bin dolardan fazla para harcadığı düşünülebilir.

Silah kontrolünü kim destekliyor?

ABD'de tabancaların yasaklanmasına ilişkin kamuoyunun görüşü son 60 yılda çarpıcı bir şekilde değişti.

Veriler henüz tamamlanmış değil, ancak desteğin zaman içinde değişimini ve çoğunluğun tabancaların yasaklanmasına karşı olduğunu gösteriyor. Anket, Amerikan araştırma şirketi Gallup tarafından gerçekleştirildi.

Yine de farklı siyasi görüşlerden insanlar bazı silah kontrolü mekanizmalarını destekliyor, örneğin akli dengesi yerinde olmayan ya da izlenme listesinde olan kişilere silah satılmasının kısıtlanması gibi.

ABD Başkanı Donald Trump, Las Vegas saldırısıyla ilgili yaptığı son açıklamada, "zaman geçtikçe silah yasalarını gündeme getireceğini" söyledi.

Beyaz Saray şu an silah kontrolünü tartışmanın zamanı olmadığını söyledi.

Selefi Barack Obama, Cumhuriyetçilerin karşı çıkması nedeniyle, silah kontrolü yasalarını geçirmekte zorlandı.

Silah kontrolüne kim karşı çıkıyor?

Ulusal Tüfek Derneği (NRA), ABD'de her türlü silah kontrolüne karşı çıkıyor ve silahların ülkeyi daha güvenli yaptığını savunuyor.

ABD'de, Kongre üyelerini etkileyebilecek bütçeye sahip olması nedeniyle, özel bir amaca yönelik çalışan en güçlü lobi gruplarından biri.

ABD'li araştırma şirketi Pew'a göre, ülkede silah sahibi olduğunu söyleyen 5 kişiden 1 'i Ulusal Tüfek Derneği'ne üye ve özellikle Cumhuriyetçilerin tabanından destek görüyor.

Dernek, silah politikalarını desteklemek için yılda ortalama 3 milyon dolar harcıyor.

Grafik, sadece milletvekillerine yönelik lobi faaliyetlerinin maliyetini gösteriyor.

Dernek bunlar dışında silah kontrolüne karşı olan siyasetçilerin seçim kampanyalarına destek vermek gibi başka yerlere de milyonlarca dolar harcıyor.

Kaynak: BBC