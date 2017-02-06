7’si General 149 Asker Firari Durumda

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
06.02.2017 02:12
7’si General 149 Asker Firari Durumda
​​​​​​​Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 7'si general 149 askerin firari durumda olduğunu açıkladı.

Bakan Işık, 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından 149 askerin firari durumda olduğunu söyledi.

Işık, bu askerlerden 21'inin astsubay, 120'sinin subay, 7'sinin ise general olduğunu belirtti.

Bakan Işık, firariler arasında bir de askeri öğrencinin bulunduğunu söyledi.

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