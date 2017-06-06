74 Yaşındaki Filistinli Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı!

Filistin Esirler Cemiyeti’nden yapılan açıklamada, işgalci İsrail yönetiminin, 74 yaşındaki Filistinli eski tutuklu Yusuf Hasan Ahmed Ebu Hayr hakkında yeniden müebbet hapis cezası verdiği belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, Ebu Hayr’ın 1983 yılında işgalci İsrail ile Fetih hareketi arasındaki esir takası anlaşması çerçevesinde serbest bırakıldığı, İsrail vatandaşlığından çıkarılan Ebu Hayr’ın o tarihten sonra yaşadığı Akka şehrini terk ederek Yunanistan’a gittiği ifade edildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Filistinliyi on gün önce arayan avukatı, memleketine dönebileceğini ifade etti ancak Ebu Hayr havaalanında gözaltına alındı. Serbest bırakılan Filistinliler meselesiyle ilgili oluşturulan İsrail komitesi bir oturum yaptı ve Filistinli hakkında 34 yıl önce verilen müebbet hapis cezası yenilendi. Filistinlinin avukatına savunma hakkı verilmedi.”

Filistin Esirler Cemiyeti açıklamasında, işgalci İsrail’in bu kararını hangi gerekçe ile verdiği belirtilmedi.