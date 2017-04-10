70 Yaşında Kur’ân Okumayı Öğrendi

Tekirdağ’da 70 yaşında Kur’ân okumayı öğrenen Fatma Çetin, “Kur’ân okumayı öğreneceğim aklıma gelmezdi. Çok güzel öğrendim ve çok seviniyorum.” dedi.

Fatma Çetin, 70 yaşında Kur’ân-ı Kerîm okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Tekirdağ’da Halk Eğitim Merkezi’nde açılan kursa giderek Kur’ân okumayı öğrenen Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir arkadaşının tavsiyesiyle kursa katıldığını, başlangıçta çok zorlansa da sonunda Kur’ân okumayı öğrendiğini söyledi.

Yaklaşık iki yıldır kursa gittiğini belirten Çetin, “Allah nasip etti, kursa geldim. İki senedir geliyorum, çok şükür öğrendim. Deliler gibi seviniyorum. Evde kendi kendime aklıma gelince sevincimden Kur’ân’ı açıp sesli okuyorum.” dedi.

“Yeter ki İçinde, Kalbinde Olsun”

Daha önce Kur’ân okumayı hiç bilmediğini dile getiren Çetin, şöyle konuştu:

“Kursa başladım, karışık çat pat okuyordum. ‘Hayatta okuyamam, olacak iş değil.’ diyordum kendi kendime. Bir gün kursu bırakıp kaçasım geldi. Vazgeçmek istedim. İyi ki de kaçmamışım. Çok güzel öğrendim ve çok seviniyorum. Hocamızın sayesinde de umreye gideceğim. Umreye gideceğim diye de sevincimden uyuyamıyorum. Yeter ki içinde, kalbinde olsun o zaman öğreniyorsun. Çalıştığım alın teri ile kazandığım paramla umreye gideceğim inşallah.”

“Kursiyerlerimizin Hepsi Kursu Başarıyla Bitirdi”

Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Suat Aydın da 15 yıllık meslek hayatı boyunca vesile olduğu en güzel işin Fatma Çetin’in Kur’ân okumayı öğrenmesi olduğunu söyledi.

Kursa 14 kişinin katıldığını aktaran Çetin, “Kursiyerlerimizin hepsi kursu başarıyla bitirdi. Kursiyerlerimizin böyle bir ortamda bulunmaları bizleri de mutlu ediyor. Böyle bir kursu hayata geçirdiğim için çok mutluyum, gururluyum.” şeklinde konuştu.

Kur’ân kursu hocası Sema Şahin de Çetin’in kursa ilk başladığında hiçbir şey bilmediğini, daha sonra surelerin hepsini ezberlediğini, çok gayret ederek Kur’ân okumayı öğrendiğini kaydetti.