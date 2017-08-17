70 Eski Maliye Çalışanına Bylock'tan Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski Maliye Bakanlığı çalışanı 70 kişi hakkında gözaltı kararının verildiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ankara merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve tamamı ihraç edilen Maliye Bakanlığı çalışanı 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde başlayan gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.