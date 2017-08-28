7 Düvel İdlib’e Saldırmak İçin Gün Sayıyor

Yeni Şafak Gazetesinden Cihat Arpacık’ın haberine göre; Türkiye’nin İdlib’deki uluslararası işgal planını ortadan kaldırmak için başlattığı sivil çözüm süreci ilk meyvelerini verdi.

Batı ise sürecin akamete uğramasını dört gözle bekliyor. ABD-Rusya ve Fransa öncülüğünde yapılması planlanan saldırılar ‘şimdilik’ bu sürece takıldı ancak bu ülkelerin işgal hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

Rusya, İdlib’e saldırı için Suriye’nin diğer şehirlerindeki hava üslerini kullanacak. Bundan dolayı son haftalarda çok sayıda askeri uzmanı ülkeye getirdi. Operasyonda Esed ordusuna ait pilotların da rol alması bekleniyor. ABD ise işgal harekâtı sırasında tıpkı Şayrat Hava Üssü’ne yaptığı düşük yoğunluklu saldırıda olduğu gibi Akdeniz’deki gemilerini kullanacak. İncirlik’in bu operasyon için kullanılmasına Türkiye sıcak bakmıyor. ABD bu yüzden Irak’taki askeri unsurlarını da hazırda bekletiyor.

Fransa da İdlib işgaline dahil olmak için gün sayıyor. Esed rejimiyle soğuk ilişkileri bulunan Fransa, Suriye’de tıpkı 1. Dünya Savaşı’ndan sonraki süreçte olduğu gibi yeniden etkin olma planları yapıyor. Paris, operasyona katılacağı yeri bile belirledi. Diplomatik kaynaklar, Güney Kıbrıs’ta konuşlu İngiliz üssü Akrotiri’yi kullanmak için Paris’in Londra ile anlaşma sağladığını vurguluyor.

Suriyeli yerel muhalifler, ABD, Rusya ve Fransa’nın katılımıyla geniş çapta yapılacak bir işgal harekâtının sadece muhalif katliamıyla sınırlı kalmayacağını, saldırıların PKK/PYD’ye de alan açacağını söylüyor. İdlib’e uzun bir süredir ABD desteğiyle girmek isteyen terör örgütü, işgalin gerçekleşmesi halinde burada da Suriye’nin kuzeyindeki diğer bölgelerde uyguladığı vahşi yöntemlere başvurup etnik temizliğe girişecek. Ülkenin birçok noktasından kaçarak İdlib’e sığınan mültecilerle birlikte nüfusu 2 milyonu aşan şehirden Türkiye’ye doğru çok büyük bir göç dalgasının oluşması da bekleniyor.

İdlib’de bu kanlı planın önüne geçmeye çalışan Ankara, geçtiğimiz hafta muhaliflerle temasa geçerek bazı önerilerde bulunmuştu. Muhaliflerin şehir merkezinden çekilip asayişi polise devretmesi, sivil idarenin kurulması ve tek merkezden yönetilen bir askeri yapılanma oluşturulması bu önerilerden bazıları... İdlib’deki tüm gruplar bu öneriler üzerinde anlaşmaya varmak üzere. İdlib’e saldırı bahanesi olarak kullanılan Heyet’i Tahrir Şam da tam birleşme sağlanırsa kendilerini feshetmeye hazır olduklarını açıkladı.