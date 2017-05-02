“7 Bin Filistinli Esirin Hayatı Tehlikede”

Filistinli Tabipler ve Sağlık Mensupları Derneği’nden (FİLMED) yapılan açıklamada, işgalci İsrail’in hapishanelerindeki Filistinli esirlerin, İsrail yönetiminin uyguladığı insanlık dışı uygulamaları protesto ve meşru haklarını elde etmek için 17 Nisan’dan bu yana açlık grevine başladığı belirtilerek, 16 gündür sadece tuzlu su içerek zulme karşı kararlı bir onur mücadelesini sürdürdükleri ifade edildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, işgalci İsrail’in hapishanelerinde, aralarında çocuklar, kadınlar, Filistinli milletvekilleri ve hastaların da bulunduğu 7 bine yakın Filistinlinin tutsak bulunduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

“Bu esirler, Filistin halkının özgürlük mücadelesindeki rolleri yüzünden, işgalci İsrail tarafından hapisle cezalandırılmaktadır. Filistinli esirler, hapishane yönetiminden talep ettikleri ve reddedilen talepleri, 3 temel insani haktan ibarettir. Birincisi sağlık, ikincisi eğitim ve üçüncüsü akrabalarla iletişim hakkıdır. Nitekim, uluslararası hukuk esir ve tutsaklara bu hakları tanınmıştır. Buna rağmen İsrail işgal devleti, Filistinli esirleri bu haklardan yoksun bırakmıştır. Bu sebepten esirlerin birçoğu kronik hastalıklara yakalanmış, bazıları da hayatını bu yüzden zindanlarda kaybetmiştir. Esirlerin bazıları, 10 yıldan fazla tecrit hücrelerinde tutulmuş ve tüm ziyaret haklarından mahrum bırakılmışlardır. Yüzlercesi hüküm almadan, üst üste tekrarlanan gözaltı kararlarıyla yıllardır tutuklulukları devam etmektedir. Bu tutsakların mahkemeye ne zaman sevk edilecekleri veya ne zaman serbest bırakılacakları hiç bilinmemektedir.”

“Ölüm Haberleri Almadan Harekete Geçilmesini Bekliyoruz”

Açıklamada, Filistinli esirlerin daha önceki yıllarda yaptıkları açlık grevi mücadeleleriyle elde ettikleri eğitim haklarından tekrar men edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

“Bu ve benzeri insanlık dışı uygulamaların sonlandırılması için kahraman kardeşlerimiz ölümü göze alarak greve başlamışlardır. Türkiye’deki Filistinli Tabipler ve Sağlık Mensupları Derneği olarak, Filistinli esir kardeşlerimizin onur mücadelelerini yakından takip ediyor ve hayatlarından endişe ediyoruz. Kardeşlerimizi onurlu mücadelelerinde, yalnız bırakıp ölüme terk edemeyiz. Bu yüzden, her zaman insanlık ve insan haklarından yana duruş sergileyen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve aziz Türk milletinden, esir kardeşlerimizin meşru taleplerini desteklemelerini istirham ediyoruz. Ölüm haberleri almadan harekete geçilmesini bekliyoruz.”