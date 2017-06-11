600 Bin İngiltereli May’in İstifasını İstedi!

Kuzey İrlanda’nın aşırı sağcı Demokratik Birlik Partisi’nin (DUP) dün azınlık hükümetine destek vereceğinin duyurulmasını takiben “Change.org” internet sitesinde başlatılan imza kampanyasına şimdiye kadar 676 bin 83 kişi imza attı.

“Theresa May istifa etmeli” adlı kampanyanın sayfasında, İngiltere Başbakanı Theresa May’in DUP ile yapacağı anlaşma, “iktidarda kalmak için umutsuz, iğrenç bir girişim” olarak tanımlandı.

Times Gazetesindeki Anket

Bu arada, “YouGov” adlı araştırma şirketinin İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Times’ın pazar sayısı için düzenlediği ankete göre, katılımcıların yüzde 48’i May’in başbakanlık görevinden ayrılmasını istedi.

Birleşik Krallık genelinde perşembe günü yapılan erken genel seçimin ardından 9-10 Haziran tarihlerinde bin 720 kişiyle düzenlenen anketin sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 38’i ise May’in görevini sürdürmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

İşçi Partisi’nin İktidara Gelme İhtimali

Öte yandan, seçimde en fazla ikinci oy alan İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn de bugün Mirror gazetesine verdiği mülakatta, “Hâlen başbakan olabilirim.” ifadesini kullandı.

Seçimde partisinin oyunu yüzde 10 arttırarak, milletvekili sayısını 232’den 262’ye çıkaran Corbyn, “Theresa May’in ve bu hükümetin herhangi bir güvenilirliği olduğunu düşünmüyorum.” dedi.

Ayrıca, Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi de kendi programını ve bütçesini Parlamento’ya sunacağını açıkladı. Hükümet programının güven oyu alamaması durumunda bunun oylanması ve iktidar partisi içinden destek bulması hâlinde bir İşçi Partisi azınlık hükümeti gündeme gelebilir.

Siyasi yorumcular, bunu zayıf bir ihtimal olarak görse de, May’in liderliğindeki Muhafazakâr Parti içinde bazı milletvekillerinin May’in programına güvensizlik oyu verebileceği iddia ediliyor.

Kaynak: AA