6. Malatya Kitap Fuarı Devam Ediyor

Bölgede ciddi bir ilgiyle takip edilen, yüzlerce yazar ve yayınevinin okurla buluşacağı fuar 14 Mayıs’a kadar devam edecek!

Ekin Yayın Grubu Fuarda!

Ekin Yayınları, Temmuz Kitap, Ekin Müzik, Haksöz ve Temmuz Dergisi markalarıyla yayım faaliyetini çeşitlendirerek sürdüren Ekin Yayın Grubu yazarlarıyla birlikte Malatya Kitap Fuarı’nda yerini aldı!

14 Mayıs’ta sona erecek olan fuarda Ekin&Temmuz standında yer alacak olan yazarların etkinlik takvimi şu şekilde;

4 – 7 Mayıs: Şefik Sevim, Hamza Türkmen, Zehra Türkmen

7 Mayıs: NajlaTammy Kepler

8-9 Mayıs: Murat Kayacan

13- Mayıs: Hülya Şekerci

13-14 Mayıs: Ali Emre, Mustafa Yılmaz, Murat Koç