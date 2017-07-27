6 İldeki Bylock Operasyonunda 12 Gözaltı
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde "ByLock" kullandığı öne sürülen 12 kişi gözaltına alındı
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "ByLock" kullandığı öne sürülen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılığın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Bayburt, Ankara, Ağrı, Eskişehir ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda Bayburt'ta 4, diğer illerde ise birer kişi olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı.
KOCAELİ'NDE 4 GÖZALTI
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 9 eski TÜBİTAK çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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