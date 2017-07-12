“6 Ayda 84 Filistinli Kadın ve Genç Kız Gözaltına Alındı”

İşgalci İsrail güçlerinin küçük yaşta kızları, yaşlı ve hasta kadınları dahi gözaltına aldığını bildiren Filistin Esirleri Araştırma Merkezi, konuyla ilgili yayımladığı raporda, işgalci güçlerin yılın ilk altı ayında Filistinli 84 kadın ve genç kızı gözaltına aldığını bildirdi.

FİEM’de yer alan habere göre, Filistin Esirleri Araştırma Merkezi Basın Sözcüsü Riyad Eşkar, işgalci güçlerin Kudüs İntifadası’na katılmalarını önlemek amacıyla kadınları ve genç kızları hedef aldığını söyledi.

Yılbaşından bu yana 84 kadın ve genç kızın işgalci güçlerce gözaltına alındığını açıklayan Eşkar, gözaltına alınan genç kızların 9’unun 18 yaşından küçük olduğunu ve en küçüklerinin ise 14 yaşındaki Kudüslü Ayet Bilal Amr ile Celzun Kampı’nın sakinlerinden 14 yaşındaki Melak Galiz olduğunu ifade etti.

Eşkar, işgalci güçlerin Kudüslü 12 yaşındaki Hedil Recebi isimli küçük kızı da Meskubiyye Polis Merkezi’ne ifade vermeye çağırdığını hatırlattı.

İşgalci güçlerin Filistinli bazı kadınları ve genç kızları eylem girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açarak yaraladıktan sonra gözaltına aldığını belirten Eşkar, yaralı olarak gözaltına alınan kadın esirlerin 28 yaşındaki Menar Mücahid, 39 yaşındaki Asya Keabine ve 17 yaşındaki Takva Bessam Hammad olduğunu söyledi.