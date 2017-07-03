53 Yahudi Yerleşimci Bu Sabah Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi

Filistin Enformasyon Merkezi'nin Mescid-i Aksa bekçilerinden edindiği bilgiye göre işgal polisi Yahudi yerleşimcilerin baskını başlamadan önce El-Mağaribe Kapısı'nı açarak baskına katılan yerleşimcileri korumak için Mescid-i Aksa'nın avlusunda önlem aldı.

Mescid-i Aksa bekçileri, bu sabah işgal rejimi iç istihbarat birimi "Şabak" görevlilerinden 13 subayın işgal rejimi tarihi eserler dairesi çalışanlarından biri eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini ifade etti.

Bu arada Kudüs'teki işgal belediyesinin bu sabahtan itibaren Mescid-i Aksa'nın güney surlarına bitişik Emevi Sarayları Meydanı'nda düzenlenecek Yahudileştirme töreni için hazırlıklara başladığı belirtildi.

Kudüs'ü tamamen Yahudileştirmek ve Mescid-i Aksa'yı Müslümanlarla Yahudiler arasında ikiye bölmek için plan yapan işgal yönetimi bu planını hayata geçirebilmek için Yahudi yerleşimcileri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeye teşvik ediyor.

İşgal güçleri himayesinde El-Mağaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya giren ve avlusunda bir süre dolaştıktan sonra Es-Silsile Kapısı'ndan çıkan Yahudi yerleşimciler baskınlar için genellikle cemaatin az olduğu sabah saatlerini tercih ediyor.

FİEM