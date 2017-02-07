51 Ülkede Milletvekili Seçilebilme Yaşı 18
Cumhurbaşkanlığı sistemini düzenleyen Anayasa Değişikliği Kanunu’na göre, milletvekili seçilme yaşı 25’ten 18’e indirilecek.
AA’da yer alan habere göre, bu doğrultuda TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, dünya parlamentolarında üye seçilme yaş kriterlerini araştırdı.
190 ülkenin incelendiği araştırmaya göre, birinci meclislere üye seçilmek için asgari yaş koşulu 62 ülkede 21, 51 ülkede 18, Türkiye’nin de dâhil olduğu 59 ülkede 25 olarak belirlenmekte. Avrupa Birliği ülkelerinin yüzde 73’ünde ise milletvekili seçilme yaşı 18.
Araştırmaya göre seçilme yaşı 18 olan 51 ülke şunlar:
Almanya, Andorra, Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Belize, Bosna Hersek, Çin, Ekvator, Fiji, Finlandiya, Gine, Grenada, Guyana, Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İsveç, İzlanda, Kanada, Karadağ, Kenya, Komor, Küba, Lihtenştayn, Macaristan, Maldivler, Malta, Mauritius, Moldova, Mozambik, Norveç, Avustralya, Danimarka, Fransa, İspanya, İsviçre, Lüksemburg, Makedonya, Portekiz, Sao Tome ve Principe, Seyşeller, Sırbistan, Slovenya, Sri Lanka, Svaziland, Trinidad ve Tobago, Uganda, Yeşil Burun, Yeni Zelanda.
- Yorumlar 0
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Şeyh Muhaysini: ”Gelin Hepimiz Tahriruş Şam Altında Birleşelim”
- Af Örgütü: Esed, Muhalifleri Destekleyen 13 Bin Kişiyi Gizlice İdam Etti
- Savaş Riyad'a Dayandı
- CHP’den Sonra HDP'den de İlginç Bir Hayır Sloganı
- Eski CIA Danışmanı: TSK'dan Atılan FETÖ'cüler Bizdendi
- HAMAS'tan Siyonist İsrail’in Gazze Saldırılarına Dair Açıklama
- Türkiye’den Yerli Uçak Atılımı
- Siyonist İsrail İşgal (Yerleşim Birimleri) Tasarısını Onayladı
- İşgalci İsrail, Gazze’ye 14 Hava Saldırısı Düzenledi!
- Çift Dil Konuşmak Alzheimer'dan Korunmaya Yardımcı
- Sudanlı Muhalif Liderden İsrail'le Normalleşme Talebi
- Arakanlı Müslümanların Yaşadığı Zulüm BM Raporunda
- CHP’den Sonra HDP'den de İlginç Bir Hayır Sloganı
- Savaş Riyad'a Dayandı
- Eski CIA Danışmanı: TSK'dan Atılan FETÖ'cüler Bizdendi
- Kabil'de Patlama: 20 Ölü
- Sivas Özgür-Der ‘İslam Davetçisinin Konumu’ Konuşuldu
- Dayton’dan Astana’ya Barış Tiyatroları
- El-Ezher Sisi'nin “Boşanma” Talebini Reddetti
- Esed Rejimine Ait Savaş Uçağı Halep'te Düştü
- Muş'tan Suriyeli Kardeşlerimize 1500 Battaniye Yardım
- Hikmetyar'a Yaptırımlar Kaldırıldı
- CHP’lilerin Trump’ı Eleştirmeye Hakkı Var mı?
- Taksim’de Cami Yapılmasına Onay Verildi
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim