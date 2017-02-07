51 Ülkede Milletvekili Seçilebilme Yaşı 18

»Ana Sayfa»Dünya
07.02.2017 16:23
51 Ülkede Milletvekili Seçilebilme Yaşı 18
TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı tarafından yapılan araştırmada 190 ülkede milletvekili seçilme yaş sınırının 18 olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı sistemini düzenleyen Anayasa Değişikliği Kanunu’na göre, milletvekili seçilme yaşı 25’ten 18’e indirilecek.

AA’da yer alan habere göre, bu doğrultuda TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, dünya parlamentolarında üye seçilme yaş kriterlerini araştırdı.

190 ülkenin incelendiği araştırmaya göre, birinci meclislere üye seçilmek için asgari yaş koşulu 62 ülkede 21, 51 ülkede 18, Türkiye’nin de dâhil olduğu 59 ülkede 25 olarak belirlenmekte. Avrupa Birliği ülkelerinin yüzde 73’ünde ise milletvekili seçilme yaşı 18.

Araştırmaya göre seçilme yaşı 18 olan 51 ülke şunlar:

Almanya, Andorra, Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Belize, Bosna Hersek, Çin, Ekvator, Fiji, Finlandiya, Gine, Grenada, Guyana, Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İsveç, İzlanda, Kanada, Karadağ, Kenya, Komor, Küba, Lihtenştayn, Macaristan, Maldivler, Malta, Mauritius, Moldova, Mozambik, Norveç, Avustralya, Danimarka, Fransa, İspanya, İsviçre, Lüksemburg, Makedonya, Portekiz, Sao Tome ve Principe, Seyşeller, Sırbistan, Slovenya, Sri Lanka, Svaziland, Trinidad ve Tobago, Uganda, Yeşil Burun, Yeni Zelanda.

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