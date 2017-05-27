50 Bin Filistinli Mescidi Aksa’da Cuma Namazı Kıldı

Cuma hutbesini irad eden Şeyh Muhammed Selim, Müslümanları Ramazan orucu nedeniyle tebrik etti.

Siyonist işgal rejimi zindanlarında özgürlük ve onurları için açlık grevini sürdüren ve kırkıncı günlerine giren Filistinli esirlerin sorununa da değinen Şeyh Muhammed “onlar şu anda talepleri karşılanmadığı için ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Dünyadaki ilgili bütün çevre ve kuruluşlardan açlık grevindeki esirlerimize destek vermelerini ve taleplerinin kabul edilmesine yardım etmelerini istiyoruz” dedi.

Filistinlileri Mescidi Aksa’dan uzaklaştırmak için her yola başvuran işgal güçleri, erkeklere yaş sınırlaması getirmekte, girişlerde kimlik ve üst araması yaparak zorluk çıkarmakta ve itiraz edenleri tutuklamaktadır.