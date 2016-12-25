Suriye’de, Esed güçleri ve İran destekli milislerin kuşatma altında tuttuğu Halep’ten Türkiye’ye getirilenlerden Züheyir Muhammed Ali, “Yiyecek sıkıntımız çoktu. 5 günde bir yemek bulursak yiyorduk.” dedi.

Suriye’de, Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli milislerin kuşatma altında tuttuğu Halep’in doğusundan yaralı olarak İdlib’e, ardından da Türkiye’ye getirilen yaralılar, bombardıman altında aç ve susuz kaldıkları kentten kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

Savaşın başlamasının ardından açlığa, susuzluğa ve bombardımana maruz kalan Halepliler, yaralanarak çıkmak zorunda kaldıkları topraklarında yaşadıklarını bir an olsun unutamıyor. Kuşatma altındaki Halep’te yaralanan ve açılan koridordan önce İdlib’e, ardından Türkiye’ye getirilen yaralılar, geride kalan yakınlarından haber alamamanın tedirginliğini yaşıyor.

“Suriye’yi Terk Etmeyi Düşünmüyorduk”

AA’da yer alan habere göre, Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Haleplilerden Züheyir Muhammed Ali, ailesiyle açılan koridora kaçışı sırasında ayağından yaralandığını söyledi. Yaralı olması nedeniyle Hatay’a getirildiğini, ancak ailesinin Suriye’de kaldığını anlatan Ali, haber alamadığı 5 çocuğu ve eşinin hayatlarından endişe ettiğini dile getirdi.

Ali, Halep’te insanların bombardımanın yanı sıra açlık ve susuzlukla da mücadele ettiğini belirterek, “Yiyecek sıkıntımız çoktu. 5 günde bir yemek bulursak yiyorduk. İmkânlarımız çok kısıtlıydı, ilaç, elektrik, su yoktu. Ekmek dahi bulamıyorduk. Bugüne kadar ülkemizi terk etmedik. Terk etmeyi de düşünmüyorduk ancak bombardıman, açlık ve susuzluk artık bizi kaçma aşamasına getirdi.” diye konuştu.

“Halep Yaşanmaz Hâle Geldi”

Muhammed Ali’nin refakatçisi Beşir Hatip ise arkadaşına yardımcı olmak için Türkiye’ye geldiğini belirtti.

Hatip, Halep’in yerle bir olduğunu vurgulayarak, “Halep yaşanmaz hâle geldi. İnsanlar bir bidon su için 5 kilometre gitmek zorunda kalıyordu. Bu su da sağlıklı değil, pisti ve içinde kurtlar geziyordu. Ancak yapacak başka bir şeyimiz yok. Mecburen bunu tüketiyorduk. 2,5 aydır yıkanmadım.” ifadesini kullandı.