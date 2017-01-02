“5 Bin ÖSO Mensubu Daha Fırat Kalkanı’na Katılacak”

»Ana Sayfa»Suriye
02.01.2017 22:14
“5 Bin ÖSO Mensubu Daha Fırat Kalkanı’na Katılacak”
Suriye’nin Halep kentinden İdlib’e tahliye edilen 5 bin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu direnişçinin “Fırat Kalkanı” isimli harekâta katılacağı bildirildi.

“Fırat Kalkanı” isimli harekât kapsamında, el-Bab’ın kontrolünü ele geçirmek için Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) direnişçileri ile IŞİD arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Türkiye’nin gündeminde ise Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanların kuşatma altında tuttuğu Halep’in doğusundan tahliye edilen ÖSO direnişçilerini “Fırat Kalkanı” isimli harekâta dâhil etmek var.

“İdlib’den el-Bab Bölgesine Getirilecekler”

Rusya merkezli Sputnik’te yer alan habere göre, konuyla ilgili konuşan ÖSO Halep Tümeni Komutanı Taha Atraç, şunları söyledi:

“Halep kentinden tahliye edilen ÖSO üyelerinden 5 bini Fırat Kalkanı’na katılacak. Kısa bir süre önce Halep’ten İdlib’e getirildiler, yakında da İdlib’den el-Bab bölgesine getirilecekler.”

Operasyona katılacak ÖSO direnişçilerinin IŞİD ve PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’ye karşı savaşacağını ve el-Bab’ın alınmasında etkili olackğını kaydeden Atraç, hâlihazırda 2 bin ÖSO direnişçisinin “Fırat Kalkanı” isimli harekâtta yer aldığını hatırlattı. Atraç ayrıca, bu sayının zaman içinde değiştiğini de belirtti.

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