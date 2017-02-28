454 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti

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28.02.2017 01:06
454 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin kararnamesiyle adli yargıda 427, idari yargıda 27 hakim ve savcının görev yeri değişti.

HSYK'nin internet sitesinde, adli ve idari yargıda görev yeri değişen hakim ve savcıların listesi yayınlandı.

Buna göre, adli yargıda 427 hakim ve savcının yeni görev yeri belirlendi. Bu kişiler arasında, hakim ve savcılıktan kendi istekleriyle ayrıldıktan veya emekli olduktan sonra tekrar mesleğe dönüş başvurusu yapan 88 hakim ve savcı da bulunuyor.

İdari yargıda ise 27 hakim ve savcının yeni görev yeri belirledi. Bu kişiler arasında da 8 eski hakim ve savcı yer alıyor.

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