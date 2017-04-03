45 Hakim ve Savcı Meslekten İhraç Edildi

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
03.04.2017 20:24
45 Hakim ve Savcı Meslekten İhraç Edildi
HSYK tarafından, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 45 hakim ve savcı daha meslekten ihraç edildi.

HSYK tarafından, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 45 hakim ve savcı daha meslekten ihraç edildi. FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davaya bakan mahkeme heyeti ile duruşma savcısı geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Mahkeme heyeti ve savcı görevden uzaklaştırıldı

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin 26'sı tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, 21 tutuklu sanığın tahliye edilmesine karar veren İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ile duruşma savcısı geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

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