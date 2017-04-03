45 Hakim ve Savcı Meslekten İhraç Edildi

HSYK tarafından, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 45 hakim ve savcı daha meslekten ihraç edildi.

HSYK tarafından, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 45 hakim ve savcı daha meslekten ihraç edildi. FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davaya bakan mahkeme heyeti ile duruşma savcısı geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Mahkeme heyeti ve savcı görevden uzaklaştırıldı FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin 26'sı tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, 21 tutuklu sanığın tahliye edilmesine karar veren İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ile duruşma savcısı geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.