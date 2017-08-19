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  4. 40 Yıl Sonra Patlayan Havan Mermisi 6 Can Aldı!
40 Yıl Sonra Patlayan Havan Mermisi 6 Can Aldı!

40 Yıl Sonra Patlayan Havan Mermisi 6 Can Aldı!

20 yıl süren Vietnam Savaşı’ndan kalma havan mermisi, 40 yılı aşkın bir süre sonra patladı ve 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

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Vietnam’ın Khanh Hoa eyaletinde 20 yıl süren Vietnam Savaşı’ndan kalma havan mermisi 40 yılı aşkın bir süre sonra patladı.

AA’nın yerel medyaya dayandırdığı haberine göre, Khanh Hoa’da bir aileden 6 kişinin buldukları mermiyi hurda metal olarak kullanmak amacıyla testere ile kesmeye çalıştıkları sırada patlamanın meydana geldiği belirtildi

Patlamada, 4’ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Vietnam Savaşı’ndan kalma patlamamış mühimmat yüzünden 42 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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