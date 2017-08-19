40 Yıl Sonra Patlayan Havan Mermisi 6 Can Aldı!

Vietnam’ın Khanh Hoa eyaletinde 20 yıl süren Vietnam Savaşı’ndan kalma havan mermisi 40 yılı aşkın bir süre sonra patladı.

AA’nın yerel medyaya dayandırdığı haberine göre, Khanh Hoa’da bir aileden 6 kişinin buldukları mermiyi hurda metal olarak kullanmak amacıyla testere ile kesmeye çalıştıkları sırada patlamanın meydana geldiği belirtildi

Patlamada, 4’ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Vietnam Savaşı’ndan kalma patlamamış mühimmat yüzünden 42 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.