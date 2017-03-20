4 İldeki FETÖ Operasyonunda 25 Gözaltı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
20.03.2017 13:45
4 İldeki FETÖ Operasyonunda 25 Gözaltı
Manisa merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, görevden uzaklaştırılan 25 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen FETÖ/PDY'nin kentteki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Manisa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Manisa, Bursa, Balıkesir ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan ve örgüt içinde faaliyet gösterdiği iddia edilen, açığa alınmış ve meslekten ihraç edilmiş emniyet mensuplarından oluşan 25 şüpheli gözaltına alındı.

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