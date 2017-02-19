4 İlde Yapılan Operasyonda 164 Kişi FETÖ’ye Üyelik İddiasıyla Gözaltına Alındı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
19.02.2017 08:26
4 İlde Yapılan Operasyonda 164 Kişi FETÖ’ye Üyelik İddiasıyla Gözaltına Alındı
Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da haklarında arama kararı bulunanlara yönelik operasyonda 164 kişi gözaltına alındı..

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunanlara yönelik çalışma başlattı. Kent merkezleri ve ilçelerde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda Konya'da 104, Karaman'da 21, Afyonkarahisar'da 36, Aksaray'da 3 kişi gözaltına alındı.

Yakalananlar arasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu öğrenildi.

 

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