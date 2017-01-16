4 İlde FETÖ Operasyonu: 24 Asker Gözaltında

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
16.01.2017 11:07
4 İlde FETÖ Operasyonu: 24 Asker Gözaltında
İzmir merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY yönelik operasyonda aralarında rütbelilerin de bulunduğu 24 jandarma personeli gözaltına alındı.

İzmir merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda aralarında rütbelilerin de bulunduğu 24 jandarma personelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturma kapsamında İzmir, İstanbul, Antalya ve Adıyaman'da belirlenen 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında rütbelilerin de bulunduğu 24 jandarma personeli yakalandı.

Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öğrenildi.

 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 15 Temmuz'da Sela Okunmasını Engelleyenler Hakim Karşısında13 Ocak 2017 Cuma 20:32
  • Zaman Gazetesinin Eski Sahibi Kaya’ya Müebbet Talebi13 Ocak 2017 Cuma 18:57
  • Savcılık: ‘FETÖ’ Son 15 Yılın Sorularını Çaldı13 Ocak 2017 Cuma 14:32
  • İhraç Edilen Polisler Askere Çağrılıyor13 Ocak 2017 Cuma 14:27
  • İstanbul’da 73 Kadın FETÖ’ye Üyelik İddiasıyla Gözaltına Alındı13 Ocak 2017 Cuma 12:00
  • Suikastçi Askerlerin Eşleri de KPSS Şüphelisi12 Ocak 2017 Perşembe 20:09
  • Erdoğan'ın Eski Koruma Müdürü Tutuklandı12 Ocak 2017 Perşembe 16:46
  • 15 Temmuz'da Muhtara Albay Üniforması Giydirilmiş12 Ocak 2017 Perşembe 16:07
  • Sakarya'da İki Şirkete Kayyum Atandı12 Ocak 2017 Perşembe 14:17
  • Emniyet Genel Müdürlüğünden Darbe Komisyonuna "CHP" Yanıtı11 Ocak 2017 Çarşamba 21:47
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim