“4 Bini Aşkın Hâkim ve Savcı Uzaklaştırıldı, İncelenmeyen Kimse Kalmadı”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında 4 bini aşkın hâkim ve savcının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

"Şu ana kadar incelenmeyen hâkim-savcı kalmadı" diyen Bozdağ, "Bunların, DEAŞ'ın teröristlerinden hiçbir farkı yok" ifadesini kullandı.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türk yargısı içinde 4 bini aşkın hakim ve savcı FETÖ bağlantıları nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. Şu anda incelenmeyen hakim ve savcı kalmadı.

"Bunların, DEAŞ'ın teröristlerinden

hiçbir farkı yok"

FETÖ, haşhaşilerden oluşan bir terör örgütüdür. DEAŞ'ın teröristleriyle bunların ne farkı var? Öldürdüğü cennete gidecekmiş, masummuş. Kendi de cennete gidecekmiş ama. O zaman Allah yok demektir. Ha şa. Bunları öyle inandırıyorlar. Hakim böyle inanıyor, savcı böyle inanıyor, asker böyle inanıyor. Böyle inancı olan devletine, milletine hizmet edebilir mi? FETÖ, Türkiye düşmanları ile çalışan hain bir örgüttür. PKK içerisindeki istihbarat elemanlarının listesini verdiğinizde, bunların bir bölümünü infaz ediyor. Nice anaları ağlattılar. Yabancı parlamentolardaki vekillere, oluk gibi para aktardılar. Türkiye'yi eleştirin, Türkiye'yi yerin dibine geçirin. Türkiye zarar görsün, Türkiye yıkılsın. Bu hainlik değil midir?

"Haşhaşi bir örgüt"

Sizin karakteriniz nerede kalıyor, ahlakınız nerede kalıyor? Kod adı veriyor, senin adın nerede kalıyor? Fethullahçı terör örgütü, kalpleriyle anlamayan, gözleriyle görmeyen, kulaklarıyla duymayan, haşhaşi bir örgüttür.

"Örgütün talimatı ile savunma yapıyorlar"

Açılan davaları takip ediyorsunuz. Darbenin içinde bulunmuş. Bombalıyor, yakıyor, yıkıyor, görüntüler ortada. Bunların hepsini inkar ediyorlar. Güneş ortada, bu güneş değil diyor. Talimat veriyor, her şeyi reddedeceksiniz. Örgütün talimatı ile savunma yapıyorlar. Ya suç üstü yakalanmış adam, her şey ortada. O ben değilim diyor. Parmak izi çıkıyor evde, o ben değilim. Adil Öksüz ile yolda konuşuyor Kemal Batmaz. 'Ne konuştunuz?' diyorlar. 'Bir şey sormuştu o bana' diyor. Herkesi sersem, kainatın ahmakını da dahi görüyor. Hakimlerin, savcıların aklıyla alay ediyorlar. Hukukla alay ediyorlar. Vicdanla alay ediyorlar. Bunlar omurgasız dedim ya, adam gibi çıkıp 'Ben darbe yaptım' deme adamlığını gösteremiyorlar."