4. AID Öğrenci Buluşması İstanbul'da Gerçekleşti

Rumeysa Serbesttürk / Haksöz Haber

Türkiye’nin farklı şehirlerindeki sağlık bölümlerinde okuyan gönüllü öğrencilerin bir araya geldiği 4. AID Öğrenci Buluşması, “Mültecilik“ başlığı ile İstanbul Başakşehir İzci Kampı’nda 19-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti.

Cuma akşamı illerden gelen öğrenci arkadaşlarımız ile buluşularak kamp alanına geçildi. Akşam yemeği, öğrencilerin birbiriyle tanışmaları ve program bilgilendirilmesinin ardından dinlenmeye geçildi.

Cumartesi sabah kahvaltısı sonrası, AID Genel Başkanımız Dr. Mevlit Yurtseven’in açılış konuşmasıyla programımız başladı. Hemen akabinde Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Psikolog A. Kerem Gümüş “Türkiye’deki Mültecilerin Statüleri ve Yasal Hakları” başlıklı konuşmasında mültecilerin mevcut durumlarına ve yaşadıkları sorunlara değindi. AID tarafından yürütülen Zeytin Dalı ve Gülen Yüzler Psikososyal Destek Projeleri’nde görevli Psikolog Merve Sepetçi, savaş mağduru mülteci çocuklara ve kadınlara yaklaşım konusunda detaylı bir sunum yaptı. Mülteci çalışmalarında dikkat edilmesi gereken hususlar ve proje çerçevesinde uyguladıkları yöntemlerle örneklendirerek öğrencilerimizi bilgilendirdi. Daha sonra AID Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fatma Örgel, ortak bir dilin oluşması adına sosyal medya kullanımında derneğimizin etik kurallarını anlattı ve örnekler ile somutlaştırdı. Programımıza katılan İHH fotoğraf editörlerinden Burak Berberoğlu, “Gönüllü Çalışmalarında Fotoğrafçılık” başlıklı konusu ile anı anlatmanın nasıl mümkün olduğunu ve bu sanatın uygulama yöntemlerini örnekler ile anlattı.

Programın en önemli kısmı olan atölye çalışmamızda “Her problem bir öğretmendir” bakışı ile öğrencilerimiz gruplar oluşturarak, "Mültecilerin yoğunlukta yaşadığı illerde bebek ölüm oranı/anne ölüm oranı/beş yaş altı ölüm oranı artışı" problemlerini sorun ağacında tanımladılar.

Serbest etkinlik zamanlarımızda doğa yürüyüşü, fotoğraf çekimi, futbol ve izcilik faaliyetleri ile eğlenceli vakitler geçirildi.

Akşam çay sohbetinde ise Tarihçi Yazar Ali Okumuş ile “Petrol Meselemizin Dünü” konulu uzun bir hasbihal yapıldı.

Gecenin sonunda Grup Yürüyüş’ten Mehmet Ali Aslan ile ezgi ve marşlar söylendi.

Pazar günü yağışlı bir gün olması sebebiyle açık alan faaliyetlerimiz kapalı alana taşındı. AID proje koordinatörümüz Merve Ay, AID’in mültecilere yönelik çalışmalarını anlattı. Programın sonunda atölye çalışmamızın devamı olarak, problemin oluşmasında mevcut ana sebeplerden birini seçen gruplar tarafından çözüm odaklı bir proje planlama çalışması yapıldı.

Programımız öğle yemeği sonrası bitirilerek, arkadaşlarımız şehirlerine uğurlandı.