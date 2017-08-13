386 Bekçi İstanbul'da Göreve Başlıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, mahallelerde güvenliğin sağlanması için 8 Şubat'tan itibaren bekçiliğe müracaat eden 8 bin 320 kişiden 700'ünü seçti. Teorik ve uygulamalı eğitimden geçen bekçilere, Özel Hareket polislerinin katıldığı derslerde araç durdurma ve silah kullanma teknikleri öğretildi.

Eğitimini başarılı şekilde tamamlayan 386 bekçi, yarın akşam ilk mesaisine çıkacak. Mahallelerde görev yapacak bekçiler, güneşin batışından doğuşuna kadar devriye görevini yerine getirecek. 8 saat çalışma ve haftada bir gün istirahat esasına göre çalışacak bekçiler, ilk etapta polis eşliğinde göreve çıkacak. Çarşı ve mahalle bekçileri, daha sonra da her mahallede iki kişi olacak şekilde nöbet tutacak.

Eğitimi süren 136 ve diğer işlemleri devam eden 178 kişi olmak üzere 314 bekçi de daha sonra göreve başlayacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Gayrettepe'deki biriminde, 386 bekçinin göreve başlaması dolayısıyla düzenlenen ve sadece Anadolu Ajansının izlediği törende, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan bekçilere hitap etti.

"Topluma güven aşılayacağız"

Çalışkan, "Bu sistemle topluma güven aşılayacağız. Yeni bir güç, yeni bir enerji. Bunu topluma kabul ettirip sevdirmek sizin ve bizim elimizde." dedi.

Mustafa Çalışkan, "Bekçilerden istediğimiz çakı gibi aslan gibi olmalarıdır. Gece Kartalları ismine layık olmalarını istiyoruz. Başlangıç çok önemli. Onların göreve başlamasıyla insanlar, mahallelerinde bir farklılık olduğunu hissedecek." şeklinde konuştu.

AA