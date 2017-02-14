37 İlde PKK/KCK Operasyonu: 834 Gözaltı

PKK/KCK’ya yönelik 37 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 834 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, PKK/KCK’nın üst yönetimince Abdullah Öcalan’ın Kenya’nın başkenti Nairobi’de yakalanarak, Türkiye’ye getirilişinin yıl dönümü olan 15 Şubat’tan başlayarak bahar yaz dönemine yönelik yoğun eylemlilik talimatı verildiğinin tespit edildiği belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, bu amaçla PKK/KCK üyelerinden daha önce Sur, Cizre, Silopi ve Nusaybin’de yapıldığı gibi silahlı eylemler gerçekleştirmeleri istendiği belirtilen açıklamada, örgütün eylem arayışlarının kesintiye uğratılması, ilişki ve irtibatlarının deşifre edilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde dün ve bugün eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği ifade edildi.

PKK/KCK’ya yönelik 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 834 kişinin gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, 2 AK-47 otomatik silah, 11 tabanca, 15 av tüfeği, 437 çeşitli çap ve ebatta fişek, 3 şarjör, bir telsiz ile çok miktarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.