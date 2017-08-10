35 Medya Çalışanına FETÖ Gözaltısı

Gözaltı kararı çıkarılan isimler arasında Türkiye gazetesinden kısa bir süre ayrılan köşe yazarı Ahmet Sağırlı, İhlas Haber Ajansı çalışanı Ömer Faruk Aydemir, kapatılan Zaman gazetesi muhabiri Muhsin Pilgir, kapatılan Samanyolu Haber Televizyonu yönetmenlerinden Cüneyt Seza Özkan ile Mehmet Ali Ay, Yusuf Duran, Ahmet Feyzullah Özyurt veBirgün gazetesi editörü Burak Ekici de bulunuyor.