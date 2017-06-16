300 Bin Filistinli Mescidi Aksa’da Cuma Namazı Kıldı

Kudüs’teki Evkaf ve İslamî İşler Dairesi tarafından yapılan açıklamada, bugün Cuma namazını kılmak için Mescidi Aksa’ya 300 bin Müslümanların geldiği belirtildi.

Mescidi Aksa’da Cuma hutbesini irad eden Mescidi Aksa hatiplerinden Şeyh İsmail Nevahida, Mescidi Aksa’ya gelip namaz kılan Filistinlileri selamlayarak “Mescidi Aksa’da nöbet tutmak, burayı ibadetle ihya etmek için Filistin şehir ve köylerinden gelen misafirler! Hoş geldiniz… Çıkarılan bütün sıkıntılara ve kurulan askeri barikatlara rağmen bu kadar kalabalık bir şekilde buraya geldiniz… Birçok kişi de geri çevrildi. Bütün dünyaya ‘Kudüs ve Mescidi Aksa bizimdir, onlardan asla taviz vermeyiz. ‘Bu, alemlerin Rabbi olan Allah’ın Ramazan ayında nazil olan Kur’an’da ifade ettiği bir karardır’ demek için buradasınız” dedi.

Filistin halkına uygulanan ambargoya, Filistin’de kutsal mekanlara, insanlara ve Filistin halkının imkanlarına yapılan saldırıları kınayan Şeyh Nevahida, birliğin sağlanmasını istedi.

Ramazanın son on gününü Mescidi Aksa’da geçirmek isteyen Filistin halkına sıkıntılar yaşatan işgal güçleri, kurdukları askeri barikatlarda Filistinlileri didik didik arayıp, yaşları kırkın altında olanları geri çeviriyor.

İşgal güçlerinin bugün Kalendiya askeri geçiş noktasında gençlere saldırması soncunda bazı gençler tutuklanırken, çıkan çatışmaların ardından bazı gençleri de tutukladılar.

İşgal güçleri bugün Gazze’den 100 kişinin Cuma namazını ifa etmek için Kudüs’e girmesine izin verdiler.

FİEM