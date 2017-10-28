30 Kadına HIV Bulaştıran Adama 24 Yıl Hapis

33 yaşındaki Valentino Talluto'nun, AIDS hastalığına yol açabilen virüsü taşıdığı 2006'da teşhis edildi.

Talluto'nun bu tarihten 2015'te tutuklanmasına kadar 53 kadınla cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi.

Muhasebecilik yapan Talluto, çoğunlukla sosyal medya ya da internetteki çöpçatan siteleri üzerinden tanıştığı bu kadınlardan 30'una HIV bulaştırdı.

3 kadının daha sonraki partnerleri ve bir kadının bebeğine de virüsün bulaştığı belirlendi.