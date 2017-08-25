3 Yetimi Varken 300 Yetime Daha “Anne” Oldu

Hatay’ın Altınözü ilçesindeki Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi’ndeki bir konteynerde 2’si kız 3 evladıyla yaşayan 35 yaşındaki Macide Ramadan, buradaki yetimhanede gönüllü olarak çalışmaya başladı.

Haftanın 6 günü geldiği yetimhanede, 2 ila 15 yaşlarındaki 300 çocuğa gönüllü bakıcılık yapan Ramadan, baktığı yetimleri gösterdiği şefkatle evlatlarından ayırt etmiyor.

Onlara hem Türkçe hem de Kur’an-ı Kerim öğreten Ramadan, çocukların kişisel bakımlarıyla da ilgilenip eğlencelerine ortak oluyor.

Çocukların sevgisini kazanan Ramadan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye’nin Cisr-i Şuğur kentinde yaşadığını ve 6 yıl önce saldırılarda eşini kaybettiğini söyledi.

Aynı saldırıda kendisi ve oğlunun da yaralandığını dile getiren Ramadan, Türkiye’ye tedavi için geldiğini ve evlatlarının geleceği için ülkesine geri dönmediğini aktardı.

“300 Çocuğum Daha Oldu”

Suriye’de öğretmenlik yaptığını, Türkiye’ye gelince de bu yıl açılan yetimhanede görev almaya başladığını ifade eden Ramadan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Burada gönüllü çalışıyorum. Buradaki çocukların çoğu annesi veya babasını ya da her ikisini de kaybetmiş. Bu çocuklar kamptaki yakınlarının yanında kalıyor. Elimden ne gelirse bu çocuklara yardım etmek istiyorum. Benim de yetim çocuklarım var, onların neler yaşadığını hissedebiliyorum. Türkiye’ye geldiğimde 3 yetim çocuğum vardı, Allah bize yetimhanede çalışmayı nasip etti ve burada 300 çocuğum daha oldu. Onların iyiliklerini ve sağlıklarını istiyorum. Çocukları çok seviyorum. Bu çocukların merhamete ihtiyacı var çünkü anneleri, babaları yok. Allah onları korusun.”

Ramadan’ın 12 yaşındaki kızı Sena Zemir de kendi gibi aynı kaderi paylaşan arkadaşlarıyla yetimhanede güzel vakit geçirdiklerine işaret etti.

Yetimlerden 10 yaşındaki İlav Hassun da “Macide anne” diye bildikleri Ramadan’ı çok sevdiğini ve zamanlarının onunla çok eğlenceli geçtiğini kaydetti.