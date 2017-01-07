3 Yeni KHK İle Binlerce Kişi Kamudan İhraç Edildi, 83 Dernek Kapatıldı

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 no'lu 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 sayılı 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2 Ocak'ta toplanan Bakanlar Kurulunca Anayasa'nın 121'inci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 4'üncü maddesine göre, alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 679, 680 ve 681 sayılı kanun hükmünde kararnameler, Resmi Gazete'nin bugünkü son mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

679 sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kamu kurumlarındaki çok sayıda çalışanın görevlerine son verildi.

Ayrıca 679 sayılı KHK'da "Kamu Personeline İlişkin Tedbirler, Emekli Emniyet Teşkilatı Personeline İlişkin Tedbirler, İade Hükümleri, Yurtdışında Öğrenim Görenler, Kapatılan ve Kapsamdan Çıkarılan Kurum ve Kuruluşlar" alt başlıklarıyla çeşitli yeni düzenlemelere yer verildi.

680 sayılı KHK'da yargı, medya hizmet sağlayıcıları ve iç güvenlik, 681 sayılı KHK'da da milli savunmayla ilgili yapılan düzenlemeler yer aldı.

Yayımlanan yeni KHK ile 83 dernek kapatıldı

OHAL kapsamında yayımlanan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 83 dernek kapatıldı.

Danıştay'dan 8, Yüksek Seçim Kurulu'ndan 1, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan ise zabıt katibi, infaz koruma memuru ve diğer memurları kapsayan bin 699 personel ihraç edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden 2'si 2. sınıf, 14'ü 3. sınıf, 37'si 4. sınıf emniyet müdürü, 108'i emniyet amiri, 47'si başkomiser, 202'si komiser, 562'si komiser yardımcısı, 91'i başpolis, bin 592'si polis, 7'si çarşı ve mahalle bekçisi ve 25'i sivil personel olmak üzere 2 bin 687 emniyet çalışanı meslekten ihraç edildi.

10 eski emniyet teşkilatı mensubunun rütbeleri alındı

679 sayılı KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya meslekten çıkarılan biri 1. sınıf, biri 2. sınıf, 3'ü 3. sınıf emniyet müdürü, 2'si komiser yardımcısı ve 3'ü polis memuru olmak üzere 10 eski emniyet teşkilatı mensubunun rütbeleri alındı.

Polise sanal ortamda araştırma yapma yetkisi verildi

680 Sayılı KHK ile polise, sanal ortamda işlenen suçlarda internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşma, sanal ortamda araştırma yapma yetkisi verildi.

Özel güvenlik görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkaramayacak.

Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler, özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamayacak.

"Yurda dön" ilanına uymayanlar vatandaşlıktan çıkarılabilecek

Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerince hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayan vatandaşlar, "yurda dön" ilanına rağmen 3 ay içinde yurda dönmemeleri halinde, vatandaşlıktan çıkarılabilecek.

Araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler noterliklere devredilebilecek

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler noterliklere devredilebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel yurt dışında geçici olarak görevlendirilebilecek

OHAL kapsamında çıkarılan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel (işçiler dahil), TBMM kararlarına dayanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görev yapmak üzere görevlendirilebilecek.

Daha önce görevden ilişiği kesilmiş güvenlik korucuları operasyonel faaliyetler maksadıyla tekrar göreve çağrılabilecek

Valinin teklifi ve İçişleri Bakanının uygun görmesi halinde, daha önce ilgili maddeler çerçevesinde görevden ilişiği kesilmiş güvenlik korucuları operasyonel faaliyetler maksadıyla tekrar göreve çağrılabilecek.