3 Türkmen Partisi Referandumda 'Evet' Oyu Kullandı

Konuyla ilgili Rudaw’ın yer verdiği haberde şunlar kaydedildi:

Türkmen Reform Partisi Genel Başkanı Abdulkadir Bazirgan ve Türkmen Reform Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muna Kahveci, referandum için oylarını başkent Erbil’de kullandı.

Kürdistan Bölgesi ve idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerde halk bugün bağımsızlık referandumu için sandık başına gidiyor.

Seçmenler, Erbil saatiyle 08.00 - 18.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

Abdulkadir Bazirgan ve eşi Muna Kahveci de referandum için oylarını Erbil’de kullandı.

Rûdaw’a konuşan Muna Kahveci, Kürdistan’ın bağımsızlığı için “Evet” dediklerini belirtti.

Muna Kahveci, Türkmen ulusal kıyafetiyle sandık başına gitti.

Türkmen Kalkınma Partisi Genel Başkanı Muhammed İlhanlı da başkent Erbil'de oy kullandı.

Rûdaw'a konuşan Muhammed İlhanlı, Türkmenlerin geleceği ve bağımsızlık için "Evet" oyu verdiğini söyledi.

Türkmen Millet Partisi Başkanı İrfan Kerkuki ise oyunu Kerkük’te kullandı.

Rûdaw'a konuşan İrfan Kerkuki, “Türkmen Milllet Partisi olarak ilk günden beri referandum konusunda tavrımız nettir. Bağımsızlık için ‘EVET’oyu verdik” dedi.