3 Siyonist’i Öldüren Direnişçi Vasiyetinde Ne İstedi?

Dünkü Öfke Cumasında bütün Filistinliler ve Müslüman ümmet Mescidi Aksa için ayağa kalktı. Onun için meydanlara indi ve Mescidi Aksa’ya uygulanan zulmü protesto etti. Ancak biri hariç. Ömer El-Abd adındaki Filistinli genç kendi bildiği yoldan tepkisini ortaya koydu.

Siyonist işgal güçlerinin Şehit Muhammed Ebu Gunam’ın naaşını Kudüs’ün El-Makasıd Hastanesinde kaçırmalarına çok kızdı ve bıçağını bileyip akşam saatlerinde Halamiş Yerleşkesine girip oldukça karmaşık kabul edilen bir eylem gerçekleştirdi. Siyonist yerleşimcilere yönelik yaptığı feda eyleminde üç kişiyi öldürdü birini de ağır yaraladı. Eylemin ardından işgal güçlerinin ateşiyle yaralanan El-Abd yaralı bir şekilde tutuklandı.

Filistinli direnişçi El-Abd eylemden iki saat önce sosyal paylaşım hesabından vasiyetini yayınladı.

El-Abd alelacele yazıldığı belli olan vasiyetinde, “Ben, yaşı yirmiyi geçmeyen bir gencim. Büyük umutlarım, hayallerim var. Hayatı seviyor, başkasının da sevinmesini istiyorum. Ancak Aksamız kirletilirken, kadınlarımız ve gençlerimiz öldürülürken benim yerimde durmam mümkün değil” diyordu.

Elinde silah olup da sadece bazı münasebetlerde gösteri için ortaya çıkaran ve insanlara gösterenlere seslenen El-Abd, “Ey silahlarını gizleyenler ve sadece etkinliklerde ortaya çıkaranlar! Kendinizden utanmıyor musunuz? Halbuki düşman Allah’a, Resülüne karşı savaş açtı, Mescidi Aksa’yı kapattı. Allah’ın üzerinizde bir hakkı yok mu?” diyerek tepki gösterdi.

Mektubunda “Elimde sadece bir bıçağım var. Onunla Mescidi Aksa’nın çağrısına hazırım diyerek koşuyorum. Size gelince, aranızdaki fitneleri tutuşturmak utanç olarak size yeter. Allah sizden intikamını alacaktır. Hesaba çekileceksiniz ve sorgulanacaksınız” dedi.

Siyonistleri de uyaran El-Abd, “Ey domuz ve maymun çocukları! Mescidi Aksa’nın kapılarını açmazsanız, benden sonra size demir yumruklarla darbe indirecek adamların çıkacağına eminim. Bu konuda sizi uyarıyorum” ifadesini kullandı.

El-Abd vasiyetinin sonunda Resulüllah’ın bayrağıyla kendisini sarmalarını, başına Kassam bandajını takmalarını ve göğsüne de Arafat’ın poşisini bırakmalarını istedi.

Filistinli genç mektubunda Filistin halkına ise “Birleşin” mesajını verdi.

FİEM