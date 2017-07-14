3 Filistinliyi Katleden İşgalci İsrail Polisi Mescid-i Aksa’yı Kapattı!

İşgalci İsrail polisi, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da silahlı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen 3 Filistinliyi katletti ve Mescid-i Aksa’yı kapattı. Mescid-i Aksa’da bugün cuma namazı kılınmayacak.

İşgalci İsrail polisinden yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa’nın Aslanlı Kapı bölgesinde işgalci polise ateş ettikten sonra Mescid-i Aksa’nın içine kaçtığı öne sürülen 3 Filistinlinin katledildiği belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, işgalci polisler tarafından Mescid-i Aksa’da gerçekleştirilen baskında ayrıca iki kişinin ağır yaralandığı da kaydedildi.

Baskının ardından katledilen Filistinlilerin üzerinden 2 yarı otomatik silah ve bir tabancanın çıktığı da iddia edildi.

Açıklamada, Mescid-i Aksa’nın kapılarının kapatıldığı ve işgalci İsrail’e bağlı Kudüs Bölge Polis Müdürlüğü’nün bugün Mescid-i Aksa’da namaz kılınmasına izin vermeyeceğine yer verildi.

İsrail Kızıl Davut Yıldızı da saldırıda 2’si ağır 3 İsraillinin yaralandığını söyledi. Tedavi altına alındığı bildirilen yaralıların kimliği hakkında ise bilgi verilmedi.