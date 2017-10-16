3 Eski Subaya Ağırlaştırılmış Müebbet
15 Temmuz darbe girişiminde Yalova'daki Hava Harp Okulu öğrencilerini İstanbul'a getirdikleri gerekçesiyle yargılanan 3 eski subaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasın verildi.
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İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, Yalova'daki Hava Harp Okulu öğrencilerini İstanbul'a getirdikleri gerekçesiyle yargılanan 3 eski subayın, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
AA
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