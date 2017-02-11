“3 Bin 49 IŞİD ve PKK/PYD’li Etkisiz Hâle Getirildi”

Altı aya yakın bir süredir devam eden “Fırat Kalkanı” isimli harekât kapsamında bugüne kadar 2 bin 705 IŞİD ve 344 PKK/PYD mensubunun etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 24 Ağustos’ta başlatılan ve 172. gününe giren “Fırat Kalkanı” isimli harekât kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Azez-Cerablus arasında bulunan 229 meskun mahal ve bin 910 kilometrekarelik bir alanda konrtolü ele geçirdi.

9 Aralık’ta başlatılan el-Bâb’a yönelik harekât kapsamında batıdan ve kuzeyden şehrin dış mahallelerine ulaşıldı, el-Bâb’ın doğusunda bulunan Bzaghah ve Kabbasin yerleşim yerleri ile batısında bulunan Akil Tepesi ve hastane bölgesi ise kontrol altına alındı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtalarıyla atış yapılarak ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nca düzenlenen hava taarruzlarıyla son bir haftada IŞİD mensubu 223, PKK/PYD mensubu 5 militan olmak üzere toplam 228 militan etkisiz hâle getirildi.

“Fırat Kalkanı” isimli harekâtın başlangıcından bugüne kadar 2 bin 288’i ölü olmak üzere 2 bin 705 IŞİD, 322’si ölü olmak üzere 344 PKK/PYD mensubu etkisiz hâle getirildi.