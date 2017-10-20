'3 Belediye Başkanı Beraber Hareket Ediyor, İstifa Etmeyecekler' İddiası

CNN Türk'te canlı yayına katılan Selvi, Erdoğan'ın istifa etmelerini istediği ve etmemeleri durumunda 'sonuçlarının ağır olacağını' söylediği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe hakkında önemli bir iddiayı gündeme getirdi.

Selvi, şunları söyledi:

"Hava sürekli değişiyor. Dünden bugüne farklı bir iklim oluştu.

3 belediye başkanının aralarında bir iletişim kurulduğu, beraber hareket ettikleri ve istifa etmeme kararı aldıkları haberleri geliyor.

Hem AK Parti hem de kamuoyu açısından yıpratıcı bir hal almaya başladı. Bu süreç uzadıkça kamuoyunda bir yorgunluk oluşmaya başladı."