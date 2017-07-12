29 ilde 233 Kişi IŞİD Üyeliği İddiasıyla Gözaltına Alındı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince 29 ilde IŞİD'e yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 233 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Meram ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan IŞİD mensubu olduğu iddia edilen bir kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda, binada bulunanların güvenlik güçlerine silahla mukavemet göstermesiyle çıkan çatışmada 5 militan öldürüldü. Çatışmada, 4 polis ise hafif yaralandı.

Binada yapılan aramalarda, 5 AK-47 uzun namlulu tüfek, bir tabanca, 4 kilogram patlayıcı madde ve silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Ülke genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 25 yabancı uyruklu kişi haklarında gerekli idari işlemler yapılmak üzere Göç İdaresi Genel Müdürlüğü birimlerine teslim edildi.