“28 Şubat’tan 15 Temmuz’a Darbelerle Hesaplaşma Tecrübemiz”
Haksöz Haber
28 Şubat münasebeti ile Beykoz Özgür-Der tarafından düzenlenen program, Beykoz İlim Yayma Cemiyeti’nin konferans salonunda gerçekleştirildi. Programa konuşmacı olarak Kenan Alpay katıldı.
Program, Kur’ân’ı Kerîm okunmasıyla başladı. 28 Şubat sürecini anlatan bir slayt filmi gösterildikten sonra kürsüye gelen Kenan Alpay, konu ile ilgili özetle şunları söyledi:
“28 Şubat sürecinde yapılması gereken Hakk’ın yanında olmak, zalimlerin karşısında olmaktı. Elhamdülillah, biz müslümanlar olarak bunu yaptık. Türkiye’de darbeciler, darbe heveslerinden hiçbir zaman vageçmezler. Bu onların hastalıklı bir halidir. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz; neredeyse 10 yılda bir darbe. Darbeciler fırsatını, imkânını bulsalar bugün de darbe yapmak isterler. Onun için biz müslümanların uyanık olması lâzım, gaflet içinde olmamamız gerekir.
15 Temmuz gecesi, darbeyi püskürtmeseydik belki de bugün ülkemizi terk etmek zorunda kalacaktık. Çünkü darbeciler bize ülkemizde yaşama imkânı vermeyeceklerdi. Onun için okçular tepesini terk etmememiz gerekiyor. 28 Şubat’ta binlerce kardeşlerimiz okullarından atıldılar ama onlar teslim olmadılar, onlar sayesinde bugün başörtülü kızlarımız okullarında başörtüleri ile okuyorlar, onlara minnettarız.
27 Mayıs’ları, 12 Eylül’leri, 28 Şubat’ları, istiklâl mahkemelerince şehit edilen İskilipli Atıf Hoca’ları, Şalcı Bacı’ları unutmamamız gerekiyor. Darbeciler bugün de bizi bir kaşık suda boğmak istiyorlar. Onlar istiyorlar ki herkes Atatürk’çü olsun, herkes Anıtkabir’e koşsun. Onlar herkesi aynı kalıba sokmak istiyorlar. Onlar 28 Şubat’ta biz kazandık, her şey bitti dediler ama biz müslümanlar direndik, mücadele ettik ve bugün Allah’a şükür kazanan biz olduk. Kazanan biz olduk ama onlar her zaman darbe hayali ile yaşıyorlar. Dolayısı ile biz de, onların kuracakları tuzaklara karşı hazırlıklı olmalıyız. Biz ağlama, sızlama, kendimizi acındırma pozisyonunda olmamalıyız, haklarımızı zalimlerle mücadele ederek kazanabiliriz.
Yalnızca darbelerle mücadele etmekle görevimiz bitmiyor. Kemalistlerin ifsat ettiği her alanı düzeltmekle mükellefiz. Onun için sürekli kendimizi geliştirerek iyi yetiştirmeliyiz. Kemalizmi iyi bilmek zorundayız, onun için yakın dönem tarihini iyi okumalıyız. Kemalizmi bilmezsek doktor da olsak, mühendis de olsak, avukat da olsak hep bir tarafımız eksik olacak. 28 Şubat’ları tekrar yaşamak istemiyorsak kendimizi iyi yetiştirmeliyiz, darbecilerden korkmamalıyız ve onlara biz korku salmalıyız.”
Kenan Alpay’ın bu cümleleri ile program sona erdi.
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