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28 Şubat'ta Meydanlarda Direniş Vardı!
28 Şubat askeri darbesi yıldönümlerinde o günlerden bugünlere meydanlarda direnenler ve zulme karşı dimdik duranlar unutuluyor.
28 Şubat 2017 Salı 17:27
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