28 Şubat’ın Zorbaları Müfettiş mi Oluyor?

Geçtiğimiz günlerde yirminci yılına giren 28 Şubat, acı ve öfkeyle yâd edilirken dönemin zorbalarının devlet kademelerinde yükseltilmesi akıllara durgunluk veriyor!

Yeni Akit’te yer alan habere göre, 28 Şubat sürecinde Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan ve başörtülü öğrencileri derslere sokmayarak adeta bir zulüm fırtınası estiren Ali Kılıç, bakanlık müfettişi olarak atanan isimlerden biri.

Müslümanların üzerine karabasan gibi çökülen bir dönemde, genç kızlarımızı sırf inancından dolayı öteleyerek eğitim hakkını elinden alan bir ismin bakanlık müfettişi olması akıllarda soru işâreti bıraktı.

Bir Diğer İsim: Kanuni Güven

Karanlık ve zorba geçmişine rağmen devlet kademelerinde yükselmek isteyen bir diğer isim ise 28 Şubat sürecinde Balıkesir’de müfettişlik yapan ve başörtüsü düşmanlığında çığır açtığı için dönemin kudretli isimleri tarafından ödüllendirilen Kanuni Güven.

Başörtüsüne karşı daha etkin mücadele etmesi için Güven’in, karanlık süreçte şube müdürü olarak atandığı belirtildi.

Mutlu Canbolat da Afganistan’a Atanmıştı

Öte yandan, Adana’nın Kozan ilçesinde 2007 yılında Öğretmenler Günü vesilesiyle düzenlenen bir yarışmada birinci olan İmam Hatip Lisesi öğrencisi Tevhide Kütük’ü, başörtülü olduğu gerekçesiyle ödülünü almak için çıktığı kürsüden indiren dönemin Milli Eğitim Müdürü Mutlu Canbolat’ın da Ağustos 2016’da Afganistan’a eğitim müşaviri olarak atandığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.