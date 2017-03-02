28 Şubat'ı Cezaevleri Üzerinden Gündemleştiren ‘DERDEST’

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02.03.2017 20:26
28 Şubat'ı Cezaevleri Üzerinden Gündemleştiren ‘DERDEST’
​​​​​​​28 Şubat darbe yargısının hukuksuz bir şekilde yargılayıp mahkum ettiği Müslümanları, Kevser Çakır Demir,  "DERDEST" isimli belgeselle gündeme getiriyor.

HAKSÖZ-HABER

28 Şubat sürecinde haksız, adaletsiz yargılamalarla mahkum edilip, halen zindanlarda tutulan Müslüman kimlikli insanların hikayelerinin anlatıldığı "DERDEST" adlı belgesel:

 

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