28 Şubat'ı Cezaevleri Üzerinden Gündemleştiren ‘DERDEST’
28 Şubat darbe yargısının hukuksuz bir şekilde yargılayıp mahkum ettiği Müslümanları, Kevser Çakır Demir, "DERDEST" isimli belgeselle gündeme getiriyor.
HAKSÖZ-HABER
28 Şubat sürecinde haksız, adaletsiz yargılamalarla mahkum edilip, halen zindanlarda tutulan Müslüman kimlikli insanların hikayelerinin anlatıldığı "DERDEST" adlı belgesel:
Etiketler: derdest, kevser çakır demir
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