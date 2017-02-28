28 Şubat Platformu: Post-modern Darbeyi Unutmadık ve Unutturmayacağız!

28 Şubat Platformu, 28 Şubat darbesinin 20. yıldönümü üzerine kitlesel bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada “28 Şubat darbesini unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız!” denildi.

Bugün 28 Şubat Post-modern darbesinin 20. yılı.

Konuyla ilgili çeşitli illerde farklı etkinlikler yapıldı.

28 Şubat Platformu üyeleri de bu vesileyle bir araya gelerek kitlesel bir basın açıklaması yaptılar.

Açıklamanın tam metni şöyle: